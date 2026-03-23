Враг ударил по Кривому Рогу: двое раненых, вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 23 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу. В результате атаки ранения получили два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По предварительной информации, пострадали мужчины 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь.

Из-за обстрела также произошел пожар. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

Напомним, в течение 22 марта российские войска более 30 раз атаковали три района Днепропетровщины, используя артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов два человека погибли.