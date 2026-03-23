Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки повреждена инфраструктура, возник пожар.

Известно о двух пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь.

По состоянию на 8:50 в Криворожском районе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя.

Напомним, в результате предыдущей атаки в Кривом Роге пострадали двое мужчин в возрасте 31 и 58 лет.