Нічний удар по Запоріжжю: одна людина загинула, п'ятеро поранені

У ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об'єкт промислової інфраструктури.

На місцях подій працюють екстрені служби, волонтери та комунальні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Загалом, за даними Запорізької ОВА, упродовж минулої доби доби окупанти завдали 820 ударів по 44 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще семеро – дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Нагадаємо, зранку 23 березня росіяни завдали чергового удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей, спалхнула пожежа.