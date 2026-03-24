24 березня 2026, 06:55

Нічний удар по Запоріжжю: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Фото: Запорізька ОВА
У ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об'єкт промислової інфраструктури.

На місцях подій працюють екстрені служби, волонтери та комунальні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Загалом, за даними Запорізької ОВА, упродовж минулої доби доби окупанти завдали 820 ударів по 44 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще семеро – дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Нагадаємо, зранку 23 березня росіяни завдали чергового удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей, спалхнула пожежа.

війна Запорізька область БПЛА атака руйнування загибла цивільні ракета поранені
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
