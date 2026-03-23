23 марта 2026, 07:27

В Запорожском районе в результате атак погибли три человека, еще трое ранены

23 марта 2026, 07:27
Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 821 удар по 40 населенным пунктам Запорожская область

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожском районе в результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще трое получили ранения.

В частности, ракетный удар потерпело Михайловское. Оккупанты нанесли 25 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Терсянка, Островское, Юрковка, Гуляйпольское, Никольское, Воздвижовка, Новоселовка, Долинка, Новосолошино, Егоровка, Верхняя Терса, Копани, Горькое и Васиновка.

Кроме того, зафиксировано 456 атак беспилотниками разных типов, преимущественно FPV. Ударам подверглись Кушугум, Лысогорка, Степногорск, Павловка, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка и другие населенные пункты.

Также российские войска совершили 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 334 артиллерийских удара по территории региона.

Поступило по меньшей мере 49 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 23 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили два человека, вспыхнул пожар.

война погибшие Запорожская область атака гражданские раненые
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
