В Запорожском районе в результате атак погибли три человека, еще трое ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 821 удар по 40 населенным пунктам Запорожская область

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожском районе в результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще трое получили ранения.

В частности, ракетный удар потерпело Михайловское. Оккупанты нанесли 25 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Терсянка, Островское, Юрковка, Гуляйпольское, Никольское, Воздвижовка, Новоселовка, Долинка, Новосолошино, Егоровка, Верхняя Терса, Копани, Горькое и Васиновка.

Кроме того, зафиксировано 456 атак беспилотниками разных типов, преимущественно FPV. Ударам подверглись Кушугум, Лысогорка, Степногорск, Павловка, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка и другие населенные пункты.

Также российские войска совершили 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 334 артиллерийских удара по территории региона.

Поступило по меньшей мере 49 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 23 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили два человека, вспыхнул пожар.