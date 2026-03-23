В Запорожском районе в результате атак погибли три человека, еще трое ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 821 удар по 40 населенным пунктам Запорожская область
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Запорожском районе в результате вражеских обстрелов погибли три человека, еще трое получили ранения.
В частности, ракетный удар потерпело Михайловское. Оккупанты нанесли 25 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Терсянка, Островское, Юрковка, Гуляйпольское, Никольское, Воздвижовка, Новоселовка, Долинка, Новосолошино, Егоровка, Верхняя Терса, Копани, Горькое и Васиновка.
Кроме того, зафиксировано 456 атак беспилотниками разных типов, преимущественно FPV. Ударам подверглись Кушугум, Лысогорка, Степногорск, Павловка, Приморское, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка и другие населенные пункты.
Также российские войска совершили 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 334 артиллерийских удара по территории региона.
Поступило по меньшей мере 49 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, утром 23 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили два человека, вспыхнул пожар.