Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под удар попали территория фермерского хозяйства и зерновые ангары. В результате атаки здания получили значительные повреждения.

К счастью, пострадавших нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий и оценка нанесенного ущерба.

Напомним, на Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.