23 марта 2026, 00:15

Россияне атаковали ферму и зерновые ангары в Одесской области

23 марта 2026, 00:15
Фото: ОВА
Днем 22 марта враг массированно атаковал ударными беспилотниками юг Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Под удар попали территория фермерского хозяйства и зерновые ангары. В результате атаки здания получили значительные повреждения.

К счастью, пострадавших нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий и оценка нанесенного ущерба.

Напомним, на Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

война обстрелы Одесская область беспилотники
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
