23 березня 2026, 07:27

У Запорізькому районі внаслідок атак загинули троє людей, ще троє поранені

Фото: Запорізька ОВА
Упродовж минулої доби російські війська здійснили 821 удар по 40 населених пунктах Запорізька область

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, в Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще троє дістали поранень.

Зокрема, ракетного удару зазнало Михайлівське. Окупанти завдали 25 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Терсянка, Островське, Юрківка, Гуляйпільське, Микільське, Воздвижівка, Новоселівка, Долинка, Новосолошине, Єгорівка, Верхня Терса, Копані, Гірке та Васинівка.

Крім того, зафіксовано 456 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV. Ударам піддалися Кушугум, Лисогірка, Степногірськ, Павлівка, Приморське, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка та інші населені пункти.

Також російські війська здійснили 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 334 артилерійські удари по території регіону.

Надійшло щонайменше 49 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, зранку 23 березня росіяни завдали чергового удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей, спалхнула пожежа.

війна загиблі Запорізька область атака цивільні поранені
