У Запорізькому районі внаслідок атак загинули троє людей, ще троє поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, в Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще троє дістали поранень.

Зокрема, ракетного удару зазнало Михайлівське. Окупанти завдали 25 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Терсянка, Островське, Юрківка, Гуляйпільське, Микільське, Воздвижівка, Новоселівка, Долинка, Новосолошине, Єгорівка, Верхня Терса, Копані, Гірке та Васинівка.

Крім того, зафіксовано 456 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV. Ударам піддалися Кушугум, Лисогірка, Степногірськ, Павлівка, Приморське, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка та інші населені пункти.

Також російські війська здійснили 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 334 артилерійські удари по території регіону.

Надійшло щонайменше 49 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

