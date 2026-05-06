06 мая 2026, 16:34

Полиция Черкасской области возбудила 38 дел против рыбных мародеров: изъяты лодки и тысячи единиц рыбы

Фото: полиция Черкасской области
В Черкасской области правоохранители провели почти полсотни рейдов, которые вылились в десятки уголовных производств и миллионный ущерб для государственного бюджета. У браконьеров изымают не только незаконный улов, но и спецтехнику и транспорт

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По результатам 48 рейдов рабочих групп уже начато 38 уголовных производств по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (Незаконные занятия рыбным промыслом).

Помимо уголовных дел правоохранители задокументировали 11 административных правонарушений.

В ходе проверок у браконьеров было изъято почти 1500 единиц незаконно выловленной рыбы, полсотни орудий ловли, 3 лодки и 1 транспортное средство.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству с начала операции, составляет 2 130 235 гривен.

Напомним, в Одесской области будут судить браконьера, который нанес государству ущерб более чем на 8 млн грн. У рыбака изъяли две лесные сетки длиной 100 метров, забродный костюм и 368 единиц рыбы, среди которой – кефаль, камбала глосса и ставрида.

