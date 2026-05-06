В Черкасской области правоохранители провели почти полсотни рейдов, которые вылились в десятки уголовных производств и миллионный ущерб для государственного бюджета. У браконьеров изымают не только незаконный улов, но и спецтехнику и транспорт

По результатам 48 рейдов рабочих групп уже начато 38 уголовных производств по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (Незаконные занятия рыбным промыслом).

Помимо уголовных дел правоохранители задокументировали 11 административных правонарушений.

В ходе проверок у браконьеров было изъято почти 1500 единиц незаконно выловленной рыбы, полсотни орудий ловли, 3 лодки и 1 транспортное средство.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству с начала операции, составляет 2 130 235 гривен.

