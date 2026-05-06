06 мая 2026, 16:53

Торговала арестами: чиновницу Госисполнительной службы и её сообщника поймали на взятке

Фото иллюстративное
Правоохранители разоблачили 51-летнюю чиновницу одного из отделов государственной исполнительной службы, которая наладила схему обогащения за счет должников

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что 51-летняя сотрудница одного из отделов государственной исполнительной службы, используя служебное положение, организовала схему получения неправомерной выгоды от граждан за прекращение исполнительных производств и снятие арестов с имущества.

К преступной деятельности она привлекла 58-летнего посредника, который координировал взаимодействие с гражданами, давал инструкции и непосредственно получал денежные средства.

За "решение вопроса" о снятии ареста с недвижимости было выдвинуто требование предоставить неправомерную выгоду. После согласования условий и осуществления заявителем официальных платежей ему сообщили о необходимости передачи оговоренной суммы.

Посредник получил 23 тысячи гривен, часть из которых впоследствии передал должностному лицу.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в Виннице сообщили о подозрении адвокату, требовавшему у клиента-военнослужащего деньги за решение его юридических вопросов

