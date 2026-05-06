28 апреля 2026 года вынесен приговор, которым прямо признано военным преступлением использование оккупационной "судебной" системы против гражданского населения - как инструмента давления, наказания и запугивания

При публичном обвинении прокуратуры автономии бывшего судью оккупационного Киевского районного суда г. Симферополя признано виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что после оккупации Крыма он сознательно перешел на сторону государства-агрессора, присягнул ему и работал в незаконной судебной системе, принимая решения, направленные на преследование людей за проукраинскую позицию.

Среди ключевых эпизодов – незаконное содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, а также приговор украинскому активисту Александру Костенко – 4 года 2 месяца заключения за события Революции Достоинства.

Суд установил, что такие решения принимались с применением законодательства РФ на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции. Это квалифицировано как системное лишение гражданского права на справедливый суд.

