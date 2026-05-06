06 мая 2026, 15:59

Посадил Чийгоза и Костенко: оккупационный "судья" из Симферополя получил 13 лет тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора
28 апреля 2026 года вынесен приговор, которым прямо признано военным преступлением использование оккупационной "судебной" системы против гражданского населения - как инструмента давления, наказания и запугивания

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

При публичном обвинении прокуратуры автономии бывшего судью оккупационного Киевского районного суда г. Симферополя признано виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что после оккупации Крыма он сознательно перешел на сторону государства-агрессора, присягнул ему и работал в незаконной судебной системе, принимая решения, направленные на преследование людей за проукраинскую позицию.

Среди ключевых эпизодов – незаконное содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, а также приговор украинскому активисту Александру Костенко – 4 года 2 месяца заключения за события Революции Достоинства.

Суд установил, что такие решения принимались с применением законодательства РФ на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции. Это квалифицировано как системное лишение гражданского права на справедливый суд.

Напомним, ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему Председателю Хозяйственного суда Сумской области. Его уличили на вымогательствах денег.

