В Прикарпатье аферисты оформили на женщину кредитов

34-летняя жительница Коломыи разместила объявление о продаже личных вещей на онлайн-платформе. С ней связался потенциальный покупатель. Он предложил воспользоваться якобы безопасной доставкой. Для "оформления" он прислал ссылку, имитирующую официальный сервис.

Женщина перешла по ссылке, ввела туда все свои данные и фактически предоставила аферистам доступ к ее счетам. Со временем мошенники списали с ее счетов 230 тысяч гривен, а также оформили на ее имя два наличных кредита на общую сумму 70 тысяч гривен и перечислили средства на подконтрольные счета.

"По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлению", - сообщили в полиции.

