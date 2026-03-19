19 марта 2026, 08:12

Россияне атаковали инфраструктуру Запорожья: 40 тысяч потребителей остались без света (Обновлено)

Фото: ОВА
Утром 19 марта российские войска атаковали инфраструктуру областного центра

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Из-за обстрела обесточены более 38 тысяч бытовых потребителей и около 2 тысяч юридических лиц. В некоторых районах города возможны перепады напряжения.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, объекты критической инфраструктуры переводят на резервные источники питания.

Предварительно, в результате удара пострадал один человек – он в тяжелом состоянии. На месте работают медики.

Обновлено в 10:25: Электроснабжение уже возобновили для более 83% абонентов. Без света остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате российских атак на Запорожский район погиб человек, еще двое получили ранения.

война обстрелы инфраструктура Запорожье повреждения пострадавшие обесточивание
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
