Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Из-за обстрела обесточены более 38 тысяч бытовых потребителей и около 2 тысяч юридических лиц. В некоторых районах города возможны перепады напряжения.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, объекты критической инфраструктуры переводят на резервные источники питания.

Предварительно, в результате удара пострадал один человек – он в тяжелом состоянии. На месте работают медики.

Обновлено в 10:25: Электроснабжение уже возобновили для более 83% абонентов. Без света остаются 6265 бытовых и 305 юридических потребителей.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате российских атак на Запорожский район погиб человек, еще двое получили ранения.