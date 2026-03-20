Росіяни атакували Запорізький район: загинула жінка, поранено 10-річного хлопчика
Вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ще двоє людей отримали поранення – 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик.
За попередніми даними, окупанти завдали щонайменше два удари. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки.
На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, вранці 19 березня російські війська атакували інфраструктуру Запоріжжя. Через обстріл були знеструмлені понад 38 тисяч побутових споживачів та близько 2 тисяч юридичних осіб.
