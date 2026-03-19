Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через обстріл знеструмлені понад 38 тисяч побутових споживачів та близько 2 тисяч юридичних осіб. У деяких районах міста можливі перепади напруги.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання, об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервні джерела живлення.

Попередньо, внаслідок удару постраждав один чоловік – він у тяжкому стані. На місці працюють медики.

Оновлено о 10:25: Електропостачання вже відновили для понад 83% абонентів. Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 864 удари по 41 населеному пункту Запорзької області. Внаслідок російських атак на Запорізький район загинула людина, ще двоє отримали поранення.