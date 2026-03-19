Россияне нанесли более 860 ударов по Запорожской области: есть погибший и раненые
Всего в течение суток оккупанты нанесли 864 удара по 41 населенному пункту области. В результате российских атак на Запорожский район погиб человек, еще двое получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Авиаудары: войска РФ совершили 23 атаки по 16 населенным пунктам, среди которых Беленькое, Веселянка, Гуляйпольское и Новоселовка.
- Дроны: 596 беспилотников (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и еще более 20 сел и поселков.
- РСЗО: зафиксировано 4 обстрела по Магдалиновке, Новоандреевке, Гуляйпольскому и Верхней Терсе.
- Артиллерия: 241 удар пришелся по 19 населенным пунктам региона.
Поступили 43 сообщения о разрушении. Повреждены жилые дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры.
Напомним, ночью 19 марта в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждения получили жилые дома.
13 марта 2026
