Россияне атакуют дронами Харьков: поврежден дом и АЗС, есть пострадавшие
Днем 2 мая вражеские беспилотники нанесли удары по Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате атаки поврежден многоквартирный дом и территория двух АЗС. На местах попаданий работают экстренные службы.
Известно о четырех пострадавших. В Холодногорском районе 62-летний мужчина получил взрывные ранения, его госпитализировали. Еще три человека – 61-летний мужчина и две женщины 38 и 48 лет – подверглись острой реакции на стресс, медпомощь им оказали на месте.
Напомним, ночью 2 мая армия РФ атаковала пригород Харькова. Пострадали шесть человек, среди них подросток.
Все блоги »