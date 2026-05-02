Фото: ОВА

Днем 2 мая вражеские беспилотники нанесли удары по Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атаки поврежден многоквартирный дом и территория двух АЗС. На местах попаданий работают экстренные службы.

Известно о четырех пострадавших. В Холодногорском районе 62-летний мужчина получил взрывные ранения, его госпитализировали. Еще три человека – 61-летний мужчина и две женщины 38 и 48 лет – подверглись острой реакции на стресс, медпомощь им оказали на месте.

Напомним, ночью 2 мая армия РФ атаковала пригород Харькова. Пострадали шесть человек, среди них подросток.