Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате детонации боеприпаса травмировались трое местных жителей в возрасте 17, 13 и 11 лет.

Полицейские установили, что дети нашли ленту с патронами, вероятно, к крупнокалиберному пулемету и принесли ее домой к одному из подростков.

При попытке разобрать боеприпас произошел взрыв – дети получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали.

Полицейские изъяли боеприпас, по факту происшествия продолжается расследование.

Напомним, 30 апреля в Харькове из-за взрыва боеприпаса пострадал мужчина. Его госпитализировали.