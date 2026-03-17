17 марта 2026, 12:15

Атака на Краматорский район: из-под завалов дома извлекли тела погибших

Фото: ГСЧС
Ночью 17 марта россияне совершили атаку на жилой сектор поселка Александровка Краматорского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела разрушен частный дом, под завалами оказались люди. Возник пожар.

При разборе завалов дома спасатели обнаружили тела женщины и мужчины.

Пожар ликвидировали, аварийно-спасательные работы завершены.

Отмечается, что всего чрезвычайники разобрали три тонны строительных конструкций.

Напомним, днем 16 марта российские военные нанесли удар по городу Николаевка Краматорского района. Погиб один человек, еще один – ранен.

Донецкая область война обстрелы погибшие тела погибших завалы спасатели
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
17 марта 2026, 12:29
"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
17 марта 2026, 12:19
Корректировал удары по Одессе: в рядах Госпогранслужбы разоблачили российского "крота"
17 марта 2026, 11:58
Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку
17 марта 2026, 11:54
На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
17 марта 2026, 11:45
Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg
17 марта 2026, 11:40
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
17 марта 2026, 11:22
На смерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся: на Прикарпатье объявили подозрение военному в СОЧ
17 марта 2026, 11:06
Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении
17 марта 2026, 10:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
