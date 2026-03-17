В результате обстрела разрушен частный дом, под завалами оказались люди. Возник пожар.

При разборе завалов дома спасатели обнаружили тела женщины и мужчины.

Пожар ликвидировали, аварийно-спасательные работы завершены.

Отмечается, что всего чрезвычайники разобрали три тонны строительных конструкций.

Напомним, днем 16 марта российские военные нанесли удар по городу Николаевка Краматорского района. Погиб один человек, еще один – ранен.