В ночь на 2 мая украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов врага для снижения его наступательных возможностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму ВСУ поразили месторасположение тактической группы ракетных комплексов "Искандер" в Дружном. Также поражены радиолокационные средства – береговая радиолокационная станция "МИС-М1" в Маяке и радиолокационная станция "Подлет" вблизи Евпатории.

На оккупированной части Донецкой области поражены три пункта управления беспилотниками в Георгиевке и склад БПЛА в Новопетриковке.

Также украинские бойцы ударили по ремонтному подразделению оккупантов в районе Кадиевки на Луганщине и складу боеприпасов возле Ивановки в Херсонской области.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме этого, подтверждено уничтожение боеприпасов на аэродроме "Кача" в Крыму во время атаки 29 апреля.

Напомним, ВМС ВСУ поразили охранявшие Керченский мост российские катера. Под огонь попали патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок".