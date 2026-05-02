Накануне была зафиксирована специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

"Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент сообщил, что Украина готовит несколько новых санкционных пакетов – на сегодня и в ближайший период. Также продолжается активная дипломатическая работа с партнерами в Европе и Ближнем Востоке для усиления украинской противовоздушной обороны и укрепления экономики. От международных переговоров в мае ожидаются веские результаты, отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 мая официально объявил о начале комплексной реформы Сил обороны. После длительных консультаций в апреле военное руководство и правительство вывели "формулу изменений", которая должна улучшить эффективность управления.