UA | RU
17 марта 2026, 11:54

Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку

17 марта 2026, 11:54
Скриншот с видео
В Сумском районе полицейские спецподразделения "Белые ангелы" провели очередную эвакуацию мирных жителей с опасной территории. Они спасли 69-летнюю женщину и ее 90-летнюю маломобильную мать, а также их собаку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, в дом семьи попал вражеский дрон. Житель получил значительные повреждения, поэтому оставаться там стало опасно. Женщины решили эвакуироваться и двинулись навстречу полицейским.

Из-за постоянной угрозы атак беспилотников подъехать непосредственно к дому было невозможно. 90-летняя женщина не могла самостоятельно передвигаться, поэтому местный житель помог доставить ее на санках из-за опасного участка до точки встречи.

Полицейские оперативно забрали женщин вместе с их четырехлапым любимцем и доставили в безопасное место.

Правоохранители еще раз призывают жителей приграничных и прифронтовых общин не медлить с эвакуацией и по возможности покидать опасные территории.

Напомним, в Запорожской области россияне атаковали эвакуационный автомобиль спасателей. Это произошло, когда офицеры вывозили людей из прифронтовой деревни. К счастью, никто из людей не пострадал. Эвакуацию завершили на другом авто.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
