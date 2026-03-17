Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку

Скриншот с видео

В Сумском районе полицейские спецподразделения "Белые ангелы" провели очередную эвакуацию мирных жителей с опасной территории. Они спасли 69-летнюю женщину и ее 90-летнюю маломобильную мать, а также их собаку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, в дом семьи попал вражеский дрон. Житель получил значительные повреждения, поэтому оставаться там стало опасно. Женщины решили эвакуироваться и двинулись навстречу полицейским.

Из-за постоянной угрозы атак беспилотников подъехать непосредственно к дому было невозможно. 90-летняя женщина не могла самостоятельно передвигаться, поэтому местный житель помог доставить ее на санках из-за опасного участка до точки встречи.

Полицейские оперативно забрали женщин вместе с их четырехлапым любимцем и доставили в безопасное место.

Правоохранители еще раз призывают жителей приграничных и прифронтовых общин не медлить с эвакуацией и по возможности покидать опасные территории.

