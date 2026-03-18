Запорізька область під обстрілами: одна людина загинула, одна поранена
Упродовж минулої доби окупанти завдали 736 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки на Пологівський район одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
Армія РФ атакувла, використовуючи різні види озброєння. Зокрема:
- авіаудари – 20 разів по різних населених пунктах області;
- БпЛА – 408 безпілотників атакували низку локацій;
- обстріли з РСЗВ – зафіксовано 7 випадків у різних районах;
- артилерійські удари – 301 раз по різних локаціях області.
Зафіксовано 66 повідомлень про пошкодження житлових і нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, вранці 17 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора. Було відомо про вісьмох постраждалих працівників.
Атака на Краматорський район: з-під завалів будинку дістали тіла загиблихВсі новини »
17 березня 2026, 12:15Евакуація під дронами: на Сумщині врятували двох жінок і їхнього пса
17 березня 2026, 11:54На Чернігівщині через ворожі атаки пошкоджені універмаг та пам'ятка культури
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Диверсія в Криму: партизани АТЕШ знищили тепловоз під Сімферополем
18 березня 2026, 07:26Українські бійці ліквідували за добу понад 1700 окупантів – Генштаб
18 березня 2026, 07:06Прикордонники показали, як ефектно нищать РЕБ росіян на фронті
17 березня 2026, 22:45Завтра по всій Україні стане холодніше
17 березня 2026, 22:41Україна та Іспанія спільно розслідуватимуть вбивство Портнова
17 березня 2026, 22:20Командир 43-ї бригади замість служби відправляв бійців робити ремонт у своїй квартирі та житлі родичів
17 березня 2026, 21:49Зеленський показав британцям, який вигляд мав масований удар по Україні в ніч на 14 березня
17 березня 2026, 21:31Передавали наркотики в банках з медом: на Київщині перекрили наркотрафік до СІЗО
17 березня 2026, 20:45У Києві врятували маму з дитиною, які дрейфували на крижині за 200 метрів від берега
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
