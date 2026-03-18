Запорізька область під обстрілами: одна людина загинула, одна поранена

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки на Пологівський район одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Армія РФ атакувла, використовуючи різні види озброєння. Зокрема:

авіаудари – 20 разів по різних населених пунктах області;

БпЛА – 408 безпілотників атакували низку локацій;

обстріли з РСЗВ – зафіксовано 7 випадків у різних районах;

артилерійські удари – 301 раз по різних локаціях області.

Зафіксовано 66 повідомлень про пошкодження житлових і нежитлових будівель, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, вранці 17 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора. Було відомо про вісьмох постраждалих працівників.