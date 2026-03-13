Три человека ранены: враг нанес 899 ударов по Запорожской области за сутки
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак три человека получили ранения.
Российская армия применила разные виды вооружения. В частности:
- 18 авиаударов по разным населенным пунктам области;
- 679 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье и районы области;
- 8 обстрелов из РСЗО;
- 194 артиллерийских удара по разным населенным пунктам.
В результате атак поступило 53 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, в результате вражеского обстрела Запорожья, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях.
