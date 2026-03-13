Три человека ранены: враг нанес 899 ударов по Запорожской области за сутки

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак три человека получили ранения.

Российская армия применила разные виды вооружения. В частности:

18 авиаударов по разным населенным пунктам области;

679 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье и районы области;

8 обстрелов из РСЗО;

194 артиллерийских удара по разным населенным пунктам.

В результате атак поступило 53 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в результате вражеского обстрела Запорожья, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях.