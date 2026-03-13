01:35  13 марта
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
13 марта 2026, 07:38

Смерть Комарова на Бали: полиция прояснила роль его девушки

13 марта 2026, 07:38
Игорь Комаров и Ева Мишалова. Фото: Instagram.com/yeva_mishalova
Полиция Бали отреагировала на предположение о возможной причастности блоггерки Евы Мишаловой, бывшей девушки погибшего Игоря Комарова, к организации или исполнению этого преступления

Об этом сообщают индонезийские медиа Tribun News и Kompas со ссылкой на полицию Бали, передает RegioNews.

Отмечается, что женщину допрашивали исключительно в качестве свидетеля. Правоохранители не раскрывают ее полного имени, називают только инициалы – Е. М. Однако известно, что речь идет об украинской блоггерше Еве Мишаловой.

Недавно в сети распространялась информация, что в убийстве Игоря Комарова причастны его близкие люди. В частности, Мишалова, и что ее якобы задержала полиция.

В ведомстве объяснили, что женщину действительно вызвали на допрос, но исключительно как свидетеля, чтобы воспроизвести хронологию событий похищения ее парня.

Напомним, индонезийская полиция подтвердила, что расчлененное тело, найденное на побережье Бали, принадлежит 28-летнему украинцу Игорю Комарову.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

