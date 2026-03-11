13:56  11 марта
11 марта 2026, 13:28

Антенны и "эликсир долголетия": во Львовской области таможенники задержали контрабанду на 900 тысяч гривен

11 марта 2026, 13:28
Читайте також українською мовою
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

На пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники задержали микроавтобус с незадекларированным товаром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Житель Тернопольщины пытался перевезти через границу дорогие препараты и оборудование под видом подержанной одежды.

Водитель выбрал "красный коридор" и указал в декларации только личные вещи и 300 кг секонд-хенда. Однако во время углубленного осмотра в машине нашли скрытые товары:

  • 90 флаконов инъекций NAD (препараты для терапии долголетия);
  • 508 патч-антен Taoglas для спутниковых систем навигации.

По предварительным оценкам стоимость товаров составляет 900 тысяч гривен.

На 44-летнего водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров). Товар изъяли.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн. грн. Большую партию незадекларированной техники обнаружили в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.

Львовская область таможенники контрабанда таможня лекарства техника
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
