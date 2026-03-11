Фото: Львовская таможня

На пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники задержали микроавтобус с незадекларированным товаром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Житель Тернопольщины пытался перевезти через границу дорогие препараты и оборудование под видом подержанной одежды.

Водитель выбрал "красный коридор" и указал в декларации только личные вещи и 300 кг секонд-хенда. Однако во время углубленного осмотра в машине нашли скрытые товары:

90 флаконов инъекций NAD (препараты для терапии долголетия);

508 патч-антен Taoglas для спутниковых систем навигации.

По предварительным оценкам стоимость товаров составляет 900 тысяч гривен.

На 44-летнего водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров). Товар изъяли.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн. грн. Большую партию незадекларированной техники обнаружили в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.