Антенны и "эликсир долголетия": во Львовской области таможенники задержали контрабанду на 900 тысяч гривен
На пункте пропуска "Шегини – Медика" львовские таможенники задержали микроавтобус с незадекларированным товаром
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Житель Тернопольщины пытался перевезти через границу дорогие препараты и оборудование под видом подержанной одежды.
Водитель выбрал "красный коридор" и указал в декларации только личные вещи и 300 кг секонд-хенда. Однако во время углубленного осмотра в машине нашли скрытые товары:
- 90 флаконов инъекций NAD (препараты для терапии долголетия);
- 508 патч-антен Taoglas для спутниковых систем навигации.
По предварительным оценкам стоимость товаров составляет 900 тысяч гривен.
На 44-летнего водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров). Товар изъяли.
Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн. грн. Большую партию незадекларированной техники обнаружили в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.