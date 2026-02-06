В Одессе задержали полицейских, требовавших по 2000 долларов с водителей авто за не доставку их в ТЦК

фото: ГБР

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили правоохранителей, которые наладили в Одессе заработок на военнообязанных мужчинах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, двое полицейских во время патрулирования останавливали автомобили, владельцы которых подлежали мобилизации и требовали деньги за не доставку их в ТЦК.

За свои услуги брали от 2000 долларов США, в зависимости от возможностей военнообязанного.

"Работники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей. Задержанным доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Теперь горе-полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и насильно затолкали в бус. Инцидент произошел в середине января.