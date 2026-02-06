Стало известно, как будут отключать свет 7 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 7 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применять меры ограничения потребления электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Причиной ограничений в компании назвали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго не конкретизировали графики почасовых ограничений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Только подтвердили, что таковые будут. В то же время отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, долги на энергорынке выросли более чем на 20%. Пока они достигли отметки около 42 миллиардов гривен.