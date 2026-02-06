16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 18:55

Были свидетелями пытки мамы: из оккупированной Херсонщины спасли детей

06 февраля 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Еще одну группу детей и подростков удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию по временно оккупированной части Херсонщины. Самой молодой девочке 3 месяца

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, среди спасенных есть семнадцатилетняя девушка и девятилетний парень. Неоднократно русские военные врывались в их дом. Во время одного из таких "визитов" оккупанты на глазах у детей пытали их маму.

Восьмилетний и пятилетний мальчики, оказавшиеся в ловушке в собственном доме после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Уровень воды в доме достиг почти двух метров. Семья осталась без света, пищи и лекарства. Мама прятала детей, чтобы их не заставляли идти в русскую школу, или не забрали из семьи.

"Все возвращенные дети и подростки сейчас в безопасности и получают необходимую поддержку для постепенного возвращения к спокойной жизни", – говорит глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей. Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети оккупированные территории оккупация Херсонская область
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59
В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25
На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40
Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06
Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »