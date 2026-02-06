Были свидетелями пытки мамы: из оккупированной Херсонщины спасли детей

Фото из открытых источников

Еще одну группу детей и подростков удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию по временно оккупированной части Херсонщины. Самой молодой девочке 3 месяца

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, среди спасенных есть семнадцатилетняя девушка и девятилетний парень. Неоднократно русские военные врывались в их дом. Во время одного из таких "визитов" оккупанты на глазах у детей пытали их маму.

Восьмилетний и пятилетний мальчики, оказавшиеся в ловушке в собственном доме после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Уровень воды в доме достиг почти двух метров. Семья осталась без света, пищи и лекарства. Мама прятала детей, чтобы их не заставляли идти в русскую школу, или не забрали из семьи.

"Все возвращенные дети и подростки сейчас в безопасности и получают необходимую поддержку для постепенного возвращения к спокойной жизни", – говорит глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей. Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.