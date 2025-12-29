Фото: Национальная полиция Украины

Семью с двумя детьми эвакуировали из подземного блиндажа в Донецкой области под обстрелами и атаками дронов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Добропольской громаде Донецкой области полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в населенном пункте Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.

Согласно сообщению, в подземелье проживали родители и двое мальчиков в возрасте 2 и 7 лет. Все они находились на нескольких квадратных метрах и едва могли выживать под обстрелами. После эвакуации семья оказалась в безопасном месте.

В ходе операции полицейские сотрудничали с волонтерами ГФ "Капелланский патруль". Они доставили местным жителям гуманитарную помощь и оказали помощь пострадавшим во время атак дронов.

Кроме этого, правоохранители спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке. Действия полицейских и волонтеров помогли сохранить жизнь людей и животных даже в условиях постоянной опасности.

