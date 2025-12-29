18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 21:38

Жили под землей: в Донецкой области эвакуировали семью с двумя детьми из импровизированного блиндажа

29 декабря 2025, 21:38
Фото: Национальная полиция Украины
Семью с двумя детьми эвакуировали из подземного блиндажа в Донецкой области под обстрелами и атаками дронов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Добропольской громаде Донецкой области полицейские из группы "Белые ангелы" эвакуировали семью, которая несколько дней жила в импровизированном блиндаже. Семья находилась в населенном пункте Водянское и оказалась в критических условиях из-за постоянных обстрелов.

Согласно сообщению, в подземелье проживали родители и двое мальчиков в возрасте 2 и 7 лет. Все они находились на нескольких квадратных метрах и едва могли выживать под обстрелами. После эвакуации семья оказалась в безопасном месте.

В ходе операции полицейские сотрудничали с волонтерами ГФ "Капелланский патруль". Они доставили местным жителям гуманитарную помощь и оказали помощь пострадавшим во время атак дронов.

Кроме этого, правоохранители спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке. Действия полицейских и волонтеров помогли сохранить жизнь людей и животных даже в условиях постоянной опасности.

Ранее сообщалось, в приграничных громадах Сумщины еще остаются около 4 тысяч человек, несмотря на продолжающуюся эвакуацию с 2023 года.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
07 августа 2025
