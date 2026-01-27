На Запоріжжі російський дрон прицільно вдарив по авто офіцера-рятувальника
У Пологівському районі Запорізької області російський дрон прицільно атакував автомобіль офіцера ДСНС
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальник саме повертався після проведення превентивної роботи серед населення. Він переконував людей евакуюватися у безпечні місця.
На щастя, від удару він не постраждав.
"Ми рятуємо та допомагаємо вижити, а нас намагаються вбити – така реальність щоденної роботи надзвичайників у прифронтовій зоні", – зазначають у ДСНС.
Рятувальники закликають мешканців, залишати небезпечні території та берегти своє життя.
Нагадаємо, нещодавно у Добропільській громаді Донеччини поліцейські з групи "Білі янголи" евакуювали родину, яка кілька днів жила в імпровізованому бліндажі. Родина перебувала в селищі Водянське та опинилась у критичних умовах через постійні обстріли.