На Запоріжжі російський дрон прицільно вдарив по авто офіцера-рятувальника

Фото: ДСНС Запоріжжя

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальник саме повертався після проведення превентивної роботи серед населення. Він переконував людей евакуюватися у безпечні місця.

На щастя, від удару він не постраждав.

"Ми рятуємо та допомагаємо вижити, а нас намагаються вбити – така реальність щоденної роботи надзвичайників у прифронтовій зоні", – зазначають у ДСНС.

Рятувальники закликають мешканців, залишати небезпечні території та берегти своє життя.

