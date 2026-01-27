15:54  27 січня
РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює
12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
27 січня 2026, 14:41

На Запоріжжі російський дрон прицільно вдарив по авто офіцера-рятувальника

27 січня 2026, 14:41
Фото: ДСНС Запоріжжя
У Пологівському районі Запорізької області російський дрон прицільно атакував автомобіль офіцера ДСНС

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальник саме повертався після проведення превентивної роботи серед населення. Він переконував людей евакуюватися у безпечні місця.

На щастя, від удару він не постраждав.

"Ми рятуємо та допомагаємо вижити, а нас намагаються вбити – така реальність щоденної роботи надзвичайників у прифронтовій зоні", – зазначають у ДСНС.

Рятувальники закликають мешканців, залишати небезпечні території та берегти своє життя.

Нагадаємо, нещодавно у Добропільській громаді Донеччини поліцейські з групи "Білі янголи" евакуювали родину, яка кілька днів жила в імпровізованому бліндажі. Родина перебувала в селищі Водянське та опинилась у критичних умовах через постійні обстріли.

ДСНС авто Запорізька область БПЛА атака рятувальник
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
