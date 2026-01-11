09:59  11 января
РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
11 января 2026, 10:37

В Запорожской области произошел полный блекаут

иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на воскресенье, 11 января, в Запорожской области произошел блекаут. Регион был полностью обесточен. Впоследствии электроснабжение возобновили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОВА.

По данным Запорожьеоблэнерго, без света было более 382 тысяч семей. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

В Запорожской ОВА назвали эту ситуацию внештатной, но не уточнили причину.

По данным местных властей, за последние сутки армия РФ нанесла 821 удар по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. В городе было зафиксировано несколько пожаров.

