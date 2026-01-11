В Запорожской области произошел полный блекаут
В ночь на воскресенье, 11 января, в Запорожской области произошел блекаут. Регион был полностью обесточен. Впоследствии электроснабжение возобновили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОВА.
По данным Запорожьеоблэнерго, без света было более 382 тысяч семей. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.
В Запорожской ОВА назвали эту ситуацию внештатной, но не уточнили причину.
По данным местных властей, за последние сутки армия РФ нанесла 821 удар по 27 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. В городе было зафиксировано несколько пожаров.
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчинаВсе новости »
07 января 2026, 16:52FPV-дрон россиян ударил по авто полиции на Запорожье: трое раненых
06 января 2026, 12:20Ночная атака на энергетику: Запорожье и прифронтовые области без света
02 января 2026, 12:20
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться
11 января 2026, 12:22Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой
11 января 2026, 11:59Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 11:37Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
11 января 2026, 11:19РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
11 января 2026, 09:59В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света
11 января 2026, 09:35Россияне атаковали Украину 154 беспилотниками, есть попадание и падение на 20 локациях
11 января 2026, 09:25Потери РФ по состоянию на 11 января: Генштаб обновил данные
11 января 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »