Россия атаковала Запорожье тремя авиабомбами: в ОВА показали последствия

Фото: Запорожская ОВА

В результате удара российских войск тремя авиабомбами по Запорожью зафиксированы серьезные разрушения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, повреждены и разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, выбиты окна, повреждены линии электропередачи и объект промышленной инфраструктуры.

Сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности, к ликвидации последствий обстрела приступили коммунальные службы.

В частности, работники закрывают выбитые окна и поврежденные кровли, а также обследуют территорию, чтобы обнаружить все разрушения.

"Россия в очередной раз атакует, разрушает, запугивает. Однако мы точно сильнее. Итого – выстоим", – подчеркнул Федоров.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по Запорожью. Было известно, что в результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры. Взрывная волна также повредила частные дома, расположенные рядом с местом удара. Пострадала 43-летняя женщина.