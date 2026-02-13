13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 14:44

Сотрудники киевского депо сливали дизель из тепловозов: до 2000 литров за ночь

13 февраля 2026, 14:44
Фото: Национальная полиция
В Киеве разоблачена группа работников локомотивного депо "Дарница", которые похищали дизельное топливо из тепловозов и продавали его посторонним

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники сливали до 2000 литров горючего за один "выход" и реализовывали его за наличные постоянным клиентам. Чтобы скрыть преступление, они вносили недостоверные данные в журналы учета.

Организовал схему машинист локомотивных бригад депо, привлекая нескольких коллег. Роли в группе были четко распределены: угон, логистика, сбыт, учет, коммуникация с клиентами и распределение средств.

Горючее сливали из баков тепловозов серии ЧМЭ3, которые используются для маневровых работ на станциях Дарница и Киев-Пассажирский, преимущественно ночью или ранним утром. Его хранили в специально отведенных местах, а раз в три дня вывозили автомобилями в гаражи участников схемы.

В ходе следствия задокументировано по меньшей мере 10 фактов похищения горючего.

Правоохранители провели десятки обысков на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей и Киева, изъяв дизельное топливо, транспортные средства, документацию и мобильные телефоны.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК (расход имущества путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы и до трех лет ограничения права занимать определенные должности. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Напомним, в прошлом году правоохранители разоблачили в Кременчуге, что в Полтавской области преступную группу, которая систематически разворовывала дизельное топливо из теплотягив Локомотивного депо. К незаконной схеме причастны не менее 19 человек, большинство из которых – работники железной дороги.

Киев хищение полиция локомотив тепловоз схема работники дизельное топливо депо
