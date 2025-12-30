На Херсонщине из-за обстрелов погибли два человека, еще два – ранены

Фото: полиция

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 19 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили четыре частных дома. Также оккупанты повредили магазин и частный автомобиль.

Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще два – получили ранения, в том числе ребенок.

Напомним, утром 30 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.