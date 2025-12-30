Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 30 декабря военные РФ атаковали Синельниковский и Никопольский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Россияне ударили беспилотником по Васильковской громаде на Синельниковщине. В результате атаки пострадала 67-летняя женщина – она будет лечиться амбулаторно. Загорелся частный дом, спасатели потушили пожар.

Кроме того, оккупанты атаковали Никопольщину. Запустили по райцентру FPV-дрон. К счастью, пострадавших нет.

Чиновник добавил, что украинские защитники сбили ночью три беспилотника на Днепропетровщине.

Напомним, утром 30 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.