Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: возник пожар, пострадала женщина
В ночь на 30 декабря военные РФ атаковали Синельниковский и Никопольский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Россияне ударили беспилотником по Васильковской громаде на Синельниковщине. В результате атаки пострадала 67-летняя женщина – она будет лечиться амбулаторно. Загорелся частный дом, спасатели потушили пожар.
Кроме того, оккупанты атаковали Никопольщину. Запустили по райцентру FPV-дрон. К счастью, пострадавших нет.
Чиновник добавил, что украинские защитники сбили ночью три беспилотника на Днепропетровщине.
Напомним, утром 30 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.
