Чрезвычайная ситуация в Киево-Печерской лавре: подтоплены фондохранилища музея

Фото: EPA/Sergey Dolzhenko

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" произошла авария в фондохранилищах, где хранится государственная часть Музейного фонда Украины

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на письмо Министерства культуры и стратегических коммуникаций, сообщает RegioNews.

По данным Минкульта, 5 февраля в корпусе №6 Заповедника произошел прорыв системы водяного отопления в чердачном пространстве памятника архитектуры местного значения "Келии клирошан".

В результате аварии были подтоплены помещения на первом и втором этажах, где хранятся музейные предметы групп "Негативы", "Графика" и "Живопись".

В зоне риска находилось около 4000 экспонатов. Вода преимущественно попала на наружные поверхности фондовых шкафов, также зафиксирована локальная обсыпка штукатурки, без повреждения несущих конструкций.

После аварии уровень влажности достигал 90% на втором этаже и до 69% на первом температура воздуха составляла около +4,5 °C.

Министерство культуры сообщает, что в Заповеднике осуществляется комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии и стабилизации условий хранения музейных предметов.

В частности:

производится срочная осушка фондовых помещений с привлечением дополнительного технического оборудования;

промокшие музейные предметы временно перемещены в более безопасные зоны;

художники-реставраторы и хранители фондов осуществляют пообъектное осмотр экспонатов для определения степени повреждений и планирования реставрационно-консервационных работ.

Пока никаких сообщений о серьезных потерях экспонатов не поступало.

Как известно, в конце января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения вследствие массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу.