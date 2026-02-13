13:34  13 февраля
13 февраля 2026, 13:34

Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника

13 февраля 2026, 13:34
Фото: полиция
В Мукачево полиция задержала иностранца за изнасилование несовершеннолетней девушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На линию "102" 11 февраля позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь присала сообщение: неизвестный мужчина пытается ее изнасиловать. Вместе с текстом девушка успела сбросить свою геолокацию.

Полицейские немедленно выехали по указанному адресу к одной из многоэтажек, на месте быстро установили нужную квартиру. Дверь в квартиру никто не открывал, поэтому правоохранители выбили ее. Они прекратили противоправные действия злоумышленника и предотвратили более тяжелые последствия.

Фигурант, заметив полицейских, пытался сбежать из квартиры через окно, однако его задержали.

Злоумышленник – 49-летний гражданин иностранного государства. Выяснилось, что он уже некоторое время знаком с несовершеннолетней и специально снял квартиру для встречи с ней. Полицейские провели в помещении следственные действия и изъяли вещественные доказательства.

Фигуранта поместили в изолятор. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УКУ). Расследование продолжается.

Напомним, на Буковине задержали 37-летнего мужчину, похитившего 13-летнюю девочку. Злоумышленник заманил ребенка в автомобиль под предлогом подвезти, после чего вывез девочку в дом своих родственников в Черновицком районе, где временно никто не проживает, и удерживал против ее воли.

13 февраля 2026
