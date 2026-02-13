13 500 евро с человека: на Буковине задержаны организаторы нелегального выезда мужчин за границу
На Буковине двое жителей планировали незаконную переправку группы мужчин через государственную границу. Их задержали пограничники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, пограничники задержали организаторов и одного их клиента при передаче денежных средств за нелегальное путешествие за границу. Через некоторое время были задержаны еще двое мужчин, ожидавших начала движения в оговоренном месте.
В ходе дальнейшей работы охранники границы выяснили, что трое граждан Украины за переправку в Румынию заплатили по 13 500 евро с человека.
Напомним, в горах Буковины пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию. Инцидент произошел в начале февраля.
