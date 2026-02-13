13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 15:55

13 500 евро с человека: на Буковине задержаны организаторы нелегального выезда мужчин за границу

13 февраля 2026, 15:55
фото: ГПСУ
На Буковине двое жителей планировали незаконную переправку группы мужчин через государственную границу. Их задержали пограничники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, пограничники задержали организаторов и одного их клиента при передаче денежных средств за нелегальное путешествие за границу. Через некоторое время были задержаны еще двое мужчин, ожидавших начала движения в оговоренном месте.

В ходе дальнейшей работы охранники границы выяснили, что трое граждан Украины за переправку в Румынию заплатили по 13 500 евро с человека.

Напомним, в горах Буковины пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию. Инцидент произошел в начале февраля.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
07 августа 2025
