13 500 евро с человека: на Буковине задержаны организаторы нелегального выезда мужчин за границу

фото: ГПСУ

На Буковине двое жителей планировали незаконную переправку группы мужчин через государственную границу. Их задержали пограничники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, пограничники задержали организаторов и одного их клиента при передаче денежных средств за нелегальное путешествие за границу. Через некоторое время были задержаны еще двое мужчин, ожидавших начала движения в оговоренном месте.

В ходе дальнейшей работы охранники границы выяснили, что трое граждан Украины за переправку в Румынию заплатили по 13 500 евро с человека.

Напомним, в горах Буковины пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию. Инцидент произошел в начале февраля.