"Исчезли" более 120 миллионов: НАБУ разоблачило хищение на восстановлении Харькова

Фото из открытых источников

В Харькове будут судить участников организованной группы. Известно, что они разработали схему хищения средств международных партнеров

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, лидером группы был влиятельный бизнесмен. Он сговорился с первым заместителем генерального директора КП "Харьковские тепловые сети". Они заключили договоры с подконтрольными компаниями на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

Впоследствии "победитель" закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В результате схемы государство потеряло более 128,2 миллиона гривен. Известно, что 22 миллиона из этой суммы предоставил Всемирный банк.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.