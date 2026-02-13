13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
10:58  13 февраля
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
07:40  13 февраля
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 14:27

Агенты ФСБ, которые способствовали ударам по энергообъектам Днепра, получили приговор

13 февраля 2026, 14:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По доказательной базе Службы безопасности Украины, два агента ФСБ получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленников разоблачили в конце октября 2025 года за корректировку воздушных атак России на энергетические объекты Днепра.

Основными целями врага в начале отопительного сезона были электро- и теплогенерирующие предприятия города. Расследование СБУ установило, что наведением ударов занимались завербованные водители ФСБ из местной логистической компании. Один из них был замечен российской спецслужбой еще до начала полномасштабной войны при перевозках товаров в РФ.

В октябре 2025 г. сотрудник ФСБ предложил ему сотрудничество в обмен на деньги, после чего агент привлек своего напарника. Задокументировано, что в ходе грузовых перевозок они фотографировали расположение энергообъектов, обеспечивающих большую часть города теплом и светом.

Во время обысков у предателей изъяли смартфоны с поличным на врага. Следствие и суд признали их виновными по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее в Донецкой области задержали агента ФСБ, который "втемную" использовал мать для шпионажа по ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд СБУ ФСБ РФ Днепр энергетика решение сотрудничество с врагом энергообъекты
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
12 февраля 2026, 15:59
Готовили удар россиян по Киевщине: СБУ задержала двух агентов ФСБ
12 февраля 2026, 10:18
Стало известно, насколько сильно россияне повредили энергосистему Украины
11 февраля 2026, 19:06
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Россияне ударили по детской больнице в Сумах
13 февраля 2026, 14:15
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
13 февраля 2026, 14:01
Нарубили на 12 миллионов: в Харьковской области разоблачили чиновника, который "зарабатывал" на деревьях
13 февраля 2026, 13:55
Платежей на полмиллиона: на Волыни судили таможенника по схеме злоупотребления
13 февраля 2026, 13:35
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
13 февраля 2026, 13:34
В Молдову за 6000 долларов: в Одесской области задержали 18-летнего переправителя
13 февраля 2026, 13:17
Пенсии в Украине повысят на 12%: пересчет с 1 марта
13 февраля 2026, 13:15
В Раде одновременно заболели более 38 депутатов: что известно
13 февраля 2026, 12:58
На Полтавщине автомобиль вылетел с трассы в кювет: погибла пассажирка
13 февраля 2026, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »