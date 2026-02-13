Агенты ФСБ, которые способствовали ударам по энергообъектам Днепра, получили приговор

Иллюстративное фото: из открытых источников

По доказательной базе Службы безопасности Украины, два агента ФСБ получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленников разоблачили в конце октября 2025 года за корректировку воздушных атак России на энергетические объекты Днепра.

Основными целями врага в начале отопительного сезона были электро- и теплогенерирующие предприятия города. Расследование СБУ установило, что наведением ударов занимались завербованные водители ФСБ из местной логистической компании. Один из них был замечен российской спецслужбой еще до начала полномасштабной войны при перевозках товаров в РФ.

В октябре 2025 г. сотрудник ФСБ предложил ему сотрудничество в обмен на деньги, после чего агент привлек своего напарника. Задокументировано, что в ходе грузовых перевозок они фотографировали расположение энергообъектов, обеспечивающих большую часть города теплом и светом.

Во время обысков у предателей изъяли смартфоны с поличным на врага. Следствие и суд признали их виновными по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее в Донецкой области задержали агента ФСБ, который "втемную" использовал мать для шпионажа по ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.