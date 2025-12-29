В городе Доброполье Донецкой области, где идут ожесточенные бои, остаются около 1000 жителей

фото: glavcom.ua

В прифронтовой Добропольской общине Покровского района остаются 1400 гражданских лиц, из них в самом Доброполье – 1000

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ювенальную полицию.

Как отмечается, в настоящее время в городе остаются около 1000 человек, в общей сложности – более 1400 жителей.

Правоохранители совместно с волонтерами доставили в прифронтовый город гуманитарную помощь – теплые вещи и продукты питания, а также спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке и находилась в смертельной опасности.

Как сообщалось, на днях армия РФ оккупировала город Мирноград Донецкой области. Этому предшествовало окружение населенного пункта.