В городе Доброполье Донецкой области, где идут ожесточенные бои, остаются около 1000 жителей
В прифронтовой Добропольской общине Покровского района остаются 1400 гражданских лиц, из них в самом Доброполье – 1000
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ювенальную полицию.
Правоохранители совместно с волонтерами доставили в прифронтовый город гуманитарную помощь – теплые вещи и продукты питания, а также спасли собаку, которая запуталась в антидроновой сетке и находилась в смертельной опасности.
Как сообщалось, на днях армия РФ оккупировала город Мирноград Донецкой области. Этому предшествовало окружение населенного пункта.
