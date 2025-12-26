15:09  26 декабря
26 декабря 2025, 11:33

Управляемая авиабомба попала в дом на Запорожье: есть погибший и раненые

26 декабря 2025, 11:33
Иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 26 декабря, военные РФ ударили по Запорожскому району. Один человек погиб, три – ранены

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Российская управляемая авиабомба попала в частный дом.

В результате вражеской атаки погиб 58-летний мужчина, две женщины и мужчина получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 26 декабря враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА. ПВО обезвредила 73 дрона, зафиксированы попадания на 16 локациях.

