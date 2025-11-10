19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
UA | RU
10 листопада 2025, 20:31

Армія РФ просувається у Запорізькій області – Deepstate

10 листопада 2025, 20:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Аналітики помітили суттєве збільшення сірої зони по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deepstate.

Як зазначається, росіяни збільшили свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна їх фіксація по всій сірій зоні.

Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації н.п. Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля".

"Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі", – зазначають аналітики.

Як повідомлялось, у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну. Загалом за майже чотири роки війни народжуваність у запорізьких пологових будинках знизилася приблизно у понад 2 рази.

DeepState Запорізька область війна РФ фронт
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56
Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45
У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32
Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17
РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
