Армія РФ просувається у Запорізькій області – Deepstate

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deepstate.

Як зазначається, росіяни збільшили свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна їх фіксація по всій сірій зоні.

Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації н.п. Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля".

"Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі", – зазначають аналітики.

