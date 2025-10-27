Война и татуировка: как меняются тренды в Запорожье

На фото мастер Полина Ритенко и клиентка

В Запорожье война изменила подход жителей к татуировкам: люди больше не только выбирают рисунки для красоты или самовыражения, но и ищут символы, отражающие внутренние переживания и опыт

Об этом изданию "Справжнє" рассказала мастер Полина Ритенко, которая работает в городе уже несколько лет, передает RegioNews.

Говорит, теперь клиенты приходят не только за эстетикой, но и за психологическим содержанием: они "распаковываются", осознают свои желания, пережитый опыт и стремление.

До полномасштабного вторжения были популярны руны, скандинавская и японская этника, кинжалы и символические надписи.

Татуировка в Запорожье. Фото: из архива Полины Ритенко

Татуировка "на все времена". Фото: из архива Полины Ритенко

После 24 февраля 2022 года появился настоящий бум на патриотические татуировки: трезубец, флаги, надписи "Несокрушимая", "Независимая", "Свободная".

Четвертый год войны изменил и эту тенденцию: некоторые украинцы удаляют старые патриотические татуировки или заменяют их более осознанными символами, например колоски, цветы и элементы вышиванки.

Колосок с именем. Фото: из архива Полины Ритенко

Кроме того, популярными стали татуировки памяти – позывные, имена и контуры погибших, а также тату для женщин после ранений, символизирующих новый этап жизни.

"Такие тату сейчас делают довольно часто. После таких тату и сопровождающих их историй бывает очень трудно собрать себя в кучу. Это тяжелая часть работы", – признается Полина.

Кроме того, девушки, которые получили ранения, заказывают татуировки, которые позволили бы оставить шрамы позади. Например, на них расцветают цветы, знаменующие собой новый этап жизни.

Мастерица рассказывает, что женщины привносят в ее работу много смысла: за каждым тату – история и осознание чего-то в себе. С 2019 года Полина делает татуировку исключительно женщинам.

В общем, по ее словам, тату – это всегда материализация того, что уже есть в человеке, когда татуировка сделана, она начинает поддерживать и усиливать черту или желание, символизирующее рисунок.

Мастер за работой. Фото: из архива Полины Ритенко

Удалить уже не устраивающий рисунок сейчас в Запорожье не слишком сложно – специальный лазер разбивает пигмент на микроскопические фрагменты, которые затем выводятся из организма естественным путем через лимфосистему. Понадобится несколько сеансов.

Впрочем, настоящее тату – это то, которое сросся с человеком. Оно уже не просто рисунок на коже, а продолжение характера и души.

Напомним, в Запорожье, на Вырве, впервые за несколько веков провели посвящение в довбыше – уникальную казацкую традицию, возрождающуюся на родной земле. Новейшими долбишами стали около десяти запорожцев всех возрастов – от подростков до пенсионеров.