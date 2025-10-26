18:20  26 октября
UA | RU
26 октября 2025, 17:37

История оживает: в Запорожье посвятили новых довбышей

26 октября 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Фото: "Справжнє"
Читайте також
українською мовою

В Запорожье, на Вырве, впервые за несколько веков провели посвящение в долбыше – уникальную казацкую традицию, возрождающуюся на родной земле

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

По давней традиции довбыши были не только музыкантами, но и передавали известия между шалашами, сопровождали военные действия и участвовали в важных ритуалах.

Новейшими довбышами стали около десяти запорожцев всех возрастов – от подростков до пенсионеров.

Все они прошли обучение игре на тулумбасах в клубе "БарабанЗА" и объединены любовью к Украине, как отметил руководитель проекта "Запорожские тулумбасы" Денис Васильев.

Церемонию посвящения провел кошевой атаман Войска Запорожского Низового "Запорожская Сечь" Константин Рыжов.

Священник УГКЦ Александр Богомаз освятил музыкальные инструменты и провел молебен.

Как известно, традиция изготовления и игры на запорожских тулумбасах официально признана элементом нематериального культурного наследия Запорожской области.

Кто такие довбыши

Особая каста в запорожском войске, выполнявшая роль музыкантов, глашатаев и стражей порядка. Главный инструмент – тулумбасы, большие медные барабаны, с помощью которых передавали сигналы между куренями, созывали раду, предупреждали о опасности или начале боя.

Военные довбыши занимали почетное место рядом с куренями и кошевым, задавая ритм жизни войска – от подъема до отбоя. Их удары имели конкретное значение: сбор, атака, победа или тревога.

Довбыши также участвовали в церемониях, казнях, оглашении приговоров и важных событиях. Их ценили за дисциплину, точность и громкий голос – они были "голосом Сечи".

Хотя традиция со временем исчезла, память о довбышах сохранилась в песнях и преданиях.

Напомним, российские оккупанты похитили более 170 культурных ценностей на временно оккупированных территориях Украины. Среди похищенных – более 140 артефактов из Крыма. Также 37 экспонатов были вывезены из Национального историко-археологического музея Каменная Могила в музей Херсонес Таврический под видом временной выставки в 2023 году.

Запорожье история историческая ценность традиция довбыши
