Війна і татуювання: як змінюються тренди у Запоріжжі

На фото майстриня Поліна Ритенко та клієнтка

У Запоріжжі війна змінила підхід мешканців до татуювань: люди більше не лише обирають малюнки для краси чи самовираження, а й шукають символи, що відображають внутрішні переживання та досвід

Про це виданню "Справжнє" розповіла майстриня Поліна Ритенко, яка працює у місті вже кілька років, передає RegioNews.

Каже, тепер клієнти приходять не лише за естетикою, а за психологічним змістом: вони "розпаковуються", усвідомлюють свої бажання, пережитий досвід і прагнення.

До повномасштабного вторгнення популярними були руни, скандинавська та японська етніка, кинджали та символічні написи.

Татуювання в Запоріжжі. Фото: з архіву Поліни Ритенко

Татуювання "на всі часи". Фото: з архіву Поліни Ритенко

Після 24 лютого 2022 року з'явився справжній бум на патріотичні татуювання: тризуб, прапори, написи "Незламна", "Незалежна", "Вільна".

Четвертий рік війни змінив і цю тенденцію: деякі українці видаляють старі патріотичні татуювання або замінюють їх на більш усвідомлені символи, наприклад колоски, квіти та елементи вишиванки.

Колосок із іменем. Фото: з архіву Поліни Ритенко

Окрім цього, популярними стали татуювання пам'яті – позивні, імена та контури загиблих, а також тату для жінок після поранень, що символізують новий етап життя.

"Такі тату зараз роблять доволі часто. Після таких тату та історій, які їх супроводжують, буває дуже важко зібрати себе до купи. Це важка частина роботи", – зізнається Поліна.

Окрім того, дівчата, які зазнали поранень, замовляють татуювання, які б дозволили залишити шрами позаду. Наприклад, на них розквітають квіти, які знаменують собою новий етап життя.

Майстриня розповідає, що жінки привносять в її роботу багато сенсу: за кожним тату – історія та усвідомлення чогось у собі. Із 2019 року Поліна робить татуювання виключно жінкам.

Загалом, за її словами, тату – це завжди матеріалізація того, що вже є в людині, коли татуювання зроблене, воно починає підтримувати і посилювати рису чи бажання, які символізує малюнок.

Майстриня за роботою. Фото: з архіву Поліни Ритенко

Видалити малюнок, який вже не влаштовує, зараз у Запоріжжі не надто складно – спеціальний лазер розбиває пігмент на мікроскопічні фрагменти, які потім виводяться з організму природним шляхом через лімфосистему. Знадобиться кілька сеансів.

Утім, справжнє тату – це те, яке зрослося з людиною. Воно вже не просто малюнок на шкірі, а продовження характеру і душі.

Нагадаємо, у Запоріжжі, на Вирві, вперше за кілька століть провели посвячення в довбиші – унікальну козацьку традицію, яка відроджується на рідній землі. Новітніми довбишами стали близько десяти запоріжців різного віку – від підлітків до пенсіонерів.