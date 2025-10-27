12:53  27 жовтня
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
12:45  27 жовтня
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 10:40

Війна і татуювання: як змінюються тренди у Запоріжжі

27 жовтня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
На фото майстриня Поліна Ритенко та клієнтка
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі війна змінила підхід мешканців до татуювань: люди більше не лише обирають малюнки для краси чи самовираження, а й шукають символи, що відображають внутрішні переживання та досвід

Про це виданню "Справжнє" розповіла майстриня Поліна Ритенко, яка працює у місті вже кілька років, передає RegioNews.

Каже, тепер клієнти приходять не лише за естетикою, а за психологічним змістом: вони "розпаковуються", усвідомлюють свої бажання, пережитий досвід і прагнення.

До повномасштабного вторгнення популярними були руни, скандинавська та японська етніка, кинджали та символічні написи.

Татуювання в Запоріжжі. Фото: з архіву Поліни Ритенко
Татуювання "на всі часи". Фото: з архіву Поліни Ритенко

Після 24 лютого 2022 року з'явився справжній бум на патріотичні татуювання: тризуб, прапори, написи "Незламна", "Незалежна", "Вільна".

Четвертий рік війни змінив і цю тенденцію: деякі українці видаляють старі патріотичні татуювання або замінюють їх на більш усвідомлені символи, наприклад колоски, квіти та елементи вишиванки.

Колосок із іменем. Фото: з архіву Поліни Ритенко

Окрім цього, популярними стали татуювання пам'яті – позивні, імена та контури загиблих, а також тату для жінок після поранень, що символізують новий етап життя.

"Такі тату зараз роблять доволі часто. Після таких тату та історій, які їх супроводжують, буває дуже важко зібрати себе до купи. Це важка частина роботи", – зізнається Поліна.

Окрім того, дівчата, які зазнали поранень, замовляють татуювання, які б дозволили залишити шрами позаду. Наприклад, на них розквітають квіти, які знаменують собою новий етап життя.

Майстриня розповідає, що жінки привносять в її роботу багато сенсу: за кожним тату – історія та усвідомлення чогось у собі. Із 2019 року Поліна робить татуювання виключно жінкам.

Загалом, за її словами, тату – це завжди матеріалізація того, що вже є в людині, коли татуювання зроблене, воно починає підтримувати і посилювати рису чи бажання, які символізує малюнок.

Майстриня за роботою. Фото: з архіву Поліни Ритенко

Видалити малюнок, який вже не влаштовує, зараз у Запоріжжі не надто складно – спеціальний лазер розбиває пігмент на мікроскопічні фрагменти, які потім виводяться з організму природним шляхом через лімфосистему. Знадобиться кілька сеансів.

Утім, справжнє тату – це те, яке зрослося з людиною. Воно вже не просто малюнок на шкірі, а продовження характеру і душі.

Нагадаємо, у Запоріжжі, на Вирві, вперше за кілька століть провели посвячення в довбиші – унікальну козацьку традицію, яка відроджується на рідній землі. Новітніми довбишами стали близько десяти запоріжців різного віку – від підлітків до пенсіонерів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя татуювання малюнки написи тренди
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн
27 жовтня 2025, 14:02
Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47
У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40
На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38
У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада
27 жовтня 2025, 13:26
На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
27 жовтня 2025, 13:15
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня 2025, 12:53
На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45
На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »