26 жовтня 2025, 17:37

Історія оживає: у Запоріжжі посвятили нових довбишів

26 жовтня 2025, 17:37
Фото: "Справжнє"
У Запоріжжі, на Вирві, вперше за кілька століть провели посвячення в довбиші – унікальну козацьку традицію, яка відроджується на рідній землі

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

За давньою традицією довбиші були не лише музикантами, а й передавали звістки між куренями, супроводжували військові дії та брали участь у важливих ритуалах

Новітніми довбишами стали близько десяти запоріжців різного віку – від підлітків до пенсіонерів.

Усі вони пройшли навчання грі на тулумбасах у клубі "БарабанЗА" та об'єднані любов'ю до України, як зазначив керівник проєкту "Запорізькі тулумбаси" Денис Васильєв.

Церемонію посвячення провів кошовий отаман Війська Запорозького Низового "Запорозька Січ" Костянтин Рижов.

Священик УГКЦ Олександр Богомаз освятив музичні інструменти та провів молебень.

Як відомо, традицію виготовлення та гри на запорозьких тулумбасах офіційно визнано елементом нематеріальної культурної спадщини Запорізької області.

Хто такі довбиші

Особлива каста у запорозькому війську, яка виконувала роль музикантів, глашатаїв і вартових порядку. Головний інструмент – тулумбаси, великі мідні барабани, за допомогою яких передавали сигнали між куренями, скликали раду, попереджали про небезпеку або початок бою.

Військові довбиші займали почесне місце біля куренів і кошового, задаючи ритм життя війська – від підйому до відбою. Їхні удари мали конкретне значення: збір, атака, перемога чи тривога.

Довбиші також брали участь у церемоніях, стратах, оголошенні вироків і важливих подіях. Їх шанували за дисципліну, точність і гучний голос – вони були "голосом Січі".

Хоч традиція з часом зникла, пам’ять про довбишів збереглася в піснях і переказах.

Нагадаємо, російські окупанти викрали понад 170 культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях України. Серед викрадених – понад 140 артефактів із Криму. Також 37 експонатів було вивезено з Національного історико-археологічного музею Кам'яна Могила до музею Херсонес Таврійський під виглядом "тимчасової виставки" у 2023 році.

