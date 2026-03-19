Ночью 19 марта российские военные больше 10 раз атаковали три района области беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине россияне попали в Межевскую и Николаевскую громады. Поврежден частный дом. Ранена 57-летняя женщина.

В Зеленодольской громаде Криворожского района возник пожар. Повреждена инфраструктура.

На Никопольщине под ударом были райцентр и Красногригорьевская громада. Побиты частные дома и хозяйственная постройка.

По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела района пострадал еще один человек – женщина 56 лет. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

