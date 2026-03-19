Войска РФ атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
Ночью 19 марта российские военные больше 10 раз атаковали три района области беспилотниками
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Синельниковщине россияне попали в Межевскую и Николаевскую громады. Поврежден частный дом. Ранена 57-летняя женщина.
В Зеленодольской громаде Криворожского района возник пожар. Повреждена инфраструктура.
На Никопольщине под ударом были райцентр и Красногригорьевская громада. Побиты частные дома и хозяйственная постройка.
По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела района пострадал еще один человек – женщина 56 лет. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, ночью 19 марта в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждения получили жилые дома.