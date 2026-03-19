Российский беспилотник атаковал здание СБУ во Львове
Вечером 18 марта российский беспилотник атаковал Львов. Есть разрушения здания Главного управления СБУ
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов.
Предварительно, без пострадавших. На месте попадания работают все профильные службы", – сообщил чиновник.
По его словам, во Львове обнаруживают обломки БПЛА.
"Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", – глава ОВА обратился к горожанам.
Напомним, ночью 19 марта в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждения получили жилые дома.
Все блоги »