Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов.

Предварительно, без пострадавших. На месте попадания работают все профильные службы", – сообщил чиновник.

По его словам, во Львове обнаруживают обломки БПЛА.

"Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", – глава ОВА обратился к горожанам.

Напомним, ночью 19 марта в результате атаки российских беспилотников в Одессе пострадали три человека, повреждения получили жилые дома.