На Харьковщине россияне установили камеру на дереве – дроны "Форпоста" уничтожили ее
Пограничники бригады "Форпост" продолжают успешно нейтрализовать российские подразделения на Южно-Слобожанском направлении
Об этом пишет "Думка" со ссылкой на Госпогранслужбу, передает RegioNews.
Отмечается, что противник пытался использовать нестандартные методы маскировки, в частности, установил на дереве одно из средств связи и видеонаблюдения.
Операторы FPV-дронов подразделения "Караюча тінь" заметили это и нанесли точный удар, сорвав монтажные работы окупантов.
Напомним, недавно украинские БПЛА уничтожили два российских "Тор-М2" на оккупированных территориях. Вражескую цель поразили пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" вблизи села Балашевка Бердянского района. Кроме того, операторы СБС уничтожили еще один "Тор-М2" в районе оккупированного Коробкино Луганской области.