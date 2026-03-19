08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
07:52  19 марта
На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии
00:55  19 марта
Актриса Антонина Хижняк призналась, планирует ли свадьбу
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 07:40

Потери российской армии на 19 марта: Генштаб обновил данные

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

РФ теряет своих военных и технику на фронте в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1520 оккупантов, четыре бронемашины, 32 артиллерийские системы, три РСЗО, а также 155 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.03.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 19 марта 2026 года

Напомним, ранее украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса стоимостью 25 миллионов долларов каждый.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
